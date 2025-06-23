批總統團結十講演說 張亞中：台灣民主淪失控的鬥獸場

賴清德總統啟動「團結國家十講」巡迴演說。孫文學校總校長張亞中說，當總統拋下憲政分際、親自下場操盤罷免，搖旗吶喊、全台巡迴，這不再是民主的展現，而是政治鬥爭的赤裸本色。台灣的民主，此刻正加速墜落，淪為一場失控的鬥獸場。

張亞中說，賴清德總統啟動所謂「團結國家十講」巡迴演說，時間點卻巧妙落在立法院藍委罷免投票前黃金動員期。誰都看得出，這不是什麼政策宣導，而是一場以國家資源與總統身份，為民進黨罷免行動背書、動員的選戰行程。

張亞中表示，國家的總統，應該是人民團結的象徵，是憲政秩序的守護者，是高於政黨之上的全民代表。但當總統不再掩飾中立、不再矯飾高度，不再扮演整體國家元首的角色，而是毫無顧忌地為政黨出征、為權力奪取鋪路，民主的最後遮羞布，已經被撕下。

張亞中表示，民進黨發動反民主的大罷免，開始時，民進黨內部還信誓旦旦「身為總統不宜介入政黨紛爭」，如今，賴清德果真不顧身分，親自披甲上陣。總統的臉面與角色定位，連裝都不裝了。總統成為政黨鬥爭的旗手，象徵的是制度角色的崩毀。當國家最高領導者放下超然，不再維護制度平衡，反而帶頭摧毀它，台灣還有什麼憲政可言？還有什麼制衡可講？

張亞中說，這場「惡罷大戰」，表面是針對個別藍委的罷免，實質卻是民進黨蓄謀已久、以全面奪回立法院為目標的總體戰。只要罷免六至八席立委成功，藍白聯盟即告瓦解，民進黨將重新掌控國會，把過去被壓下的「黑箱預算」、「政治酬庸」、「圖利法案」全數推上檯面。屆時，立法院將再次淪為一黨之私的橡皮圖章，選民手中辛苦投出的「制衡票」將被無情吞噬。

他認為，賴清德的下場，不只是權術操作，更是價值背叛。他口口聲聲「民主」、「團結」，實際卻推行「清算」與「肅清」。他曾說要「做一位讓人民信賴的總統」，如今卻成為把台灣推入撕裂深淵的操盤者。若連總統都無法自持，無法克制政黨慾望，那麼這個體制，早已喪失制衡機制與倫理底線。

張亞中說，若民主不能保證反對力量的生存與發聲權，不過是披著制度外衣的獨裁。7月26日的反罷免投票，不只是幾席立委的存亡，而是台灣要走向政黨輪替的常態，還是走向一黨獨大的「假民主」，就在此一役。