影／賴清德團結國家十講 侯友宜酸不如實行：團結要學放下

賴清德總統昨在新北啟動首場團結國家十講，新北市長侯友宜今受訪說，賴總統在各地開始十講「不如開始實行」，尤其民眾關心的國內外議題，大家都想了解。侯也喊話賴，團結台灣第一個要學會，是自我放下、包容體諒，不要製造更多對立跟衝突，也不要給別人亂扣帽子。

侯友宜今赴新北議會備詢，會前受訪被問及賴總統啟動團結國家十講，侯說，賴總統在各地開始十講不如開始實行，尤其現在民眾最關心的國際議題，包括以色列跟伊朗戰爭，到底台灣的態度如何？影響台灣在兩岸之間的關係，以及國際上必須如何應對？這是民眾最關心的議題。

侯也說，國內最關心的議題，包括財劃法、長照、居住正義，及科技產業、能源問題，有夠多的問題，民眾都想了解，賴總統說要團結台灣，要記得團結台灣，第一個要學會自我放下、包容體諒，不要去製造更多的對立跟衝突，不要給別人亂扣帽子，不要蓄意站在自己的角度批判一件事情，做總統就是台灣大家要團結，最重要從本身開始做起。

至於國民黨主席朱立倫指侯答應去其他縣市為大罷免站台，侯說只要有時間，都樂於為所有認真做事的立委，大家一起並肩作戰，會尊重黨的規畫，以及我自己在時間上能夠做到的，他會全力以赴。

另外，新北前工務局長、桃園市前祕書長詹榮鋒去世，侯表示，詹榮鋒非常認真、腳踏實地，在新北市跟他相處這一段歲月裡面，非常感謝他為新北市奉獻，像國民運動中心、學校廳舍的改建、整建，甚至很多道路工程，都有他認真努力的影子。跟他不但是好朋友，也是一個模範、學習典範，大家都認同的好公務人員。對他的離開十分的難過，希望家屬能節哀、保重。

侯說，將參加他的公祭，或者其他的紀念，這是對一個好朋友、對一個認真公務人員，要給他在最後這一段離開的歲月裡面，對他給予最高的敬意。