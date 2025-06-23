賴清德團結國家十講 盧秀燕酸「個人十觀」：與國人期待沒對焦
總統賴清德昨啟動「團結國家十講」第一場「國家」，台中市長盧秀燕今對此表示，以伊戰爭對全球衝擊甚大，國人希望總統既然有時間開講，應該就此來回應，但總統卻開講「個人的十觀」，與國人期待似乎沒有對焦，希望總統可以update。
全球對中東情勢高度關注之際，總統賴清德昨天展開「團結國家十講」首講，主題是「國家」，發表45分鐘的談話，強調台灣是具有主體性的國家，盼凝聚國家共識；從考古遺跡講起，一路延伸到台灣近代史，用歷史紀錄佐證「中華人民共和國從未統治過台灣任何一天」，中國所謂「台灣自古就是中國不可分割的一部分」，並非事實。
盧秀燕今表示，現在全世界最關心議題就是以色列與伊朗的戰爭，這個戰爭對世界各國的能源、經濟、物價、民生造成重大衝擊，而且很快就來了，相信國人希望總統既然有時間開講，應該就此回應，「到底國家準備好了嗎？」「有什麼方案？」，但是總統昨天卻是開講「個人的十觀」，與國人期待可以就全世界重大議題做回應，似乎沒有對焦，希望總統可以update。
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