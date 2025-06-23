團結十講首談國家 賴批北京宣傳一中大錯特錯

大罷免七月廿六日投票，賴清德總統昨在新北發表「團結國家十講」首講，主題是「國家」，他從猛獁象談到舊金山和約，強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

賴總統昨出席新北市「國際扶輪社三四九○地區第九分區聯合例會」活動，與會者逾百人，總統化身「賴教授」，播放投影片，以國台語交錯演說，發表四十五分鐘的談話；從考古遺跡講起，一路延伸到台灣近代史，反駁中國所謂「台灣自古就是中國不可分割的一部分」，並非事實。

賴總統說，國家組成四元素包含人民、土地、政府和主權，不是國家的名稱是什麼、不是在聯合國是否擁有席位，也不是擁有多少邦交國；中國以一九七一年的聯合國第二七五八號決議文來宣傳「一個中國原則」，甚至衍生出「一個中國三階段論」，是大錯特錯。

對於中國指台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部分，賴總統援引考古資料，強調台灣自古以來就有獨立生態系，包括台南左鎮發現的猛獁象、金絲猴化石，以及台灣也是南島文化的起源，且在馬關條約後，中國政權與台灣主權再也沒有關係。

他表示，一九五一年舊金山和約寫的是日本政府放棄對台澎一切權利、權利名義與要求，並未把台灣交給中華人民共和國，且當時中共建國不到兩年，所以中華人民共和國從未統治過台灣任何一天。

對於中國年輕人的失業率居高不下，北京還想要吸引台灣年輕人過去，賴總統引述諺語「風水先生背著（自家親人的）金甕，卻要替人看風水」反諷。他重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「台灣未來由兩千三百萬人民決定」。

賴總統演說過程多稱「台灣」，並表示「台灣當然是一個國家」，但他也表示，「中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是我們國家的名字，都一樣響亮；無論用哪個名字稱呼我們，我們都是獨立自主的國家。」他說，面對中國文攻武嚇，面對共軍機艦持續擾台，台灣要勇敢面對，他矢言守護民主、保護人民，並維護經濟發展。

對於賴總統「團結十講」首講，國民黨批評，賴總統從不正面傾聽民意，不斷活在民進黨的「台獨宇宙」。民眾黨則說，賴總統的「史觀」片段又匱乏，猶如民進黨立委柯建銘上身一般「盤古開天」，嚴重與現代社會認知斷鏈。