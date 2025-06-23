賴總統：盼「團結」成國家最堅實防線 台灣民主照亮世界

總統賴清德今天啟動「團結國家十講」首講，他說，希望全體國人攜手打拚，讓團結成為國家最堅實的防線，共同守護主權、讓國家更強、讓台灣的民主之光照亮全世界。

賴總統今天啟動「團結國家十講」，首場是赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

總統演說時提到台灣驕傲時說，台灣是世界第21大經濟體，民主指數全球排名第12、亞洲第一；世界競爭力指數全球第6、去年第8；自由度評比取得94分、亞洲第2名，宗教自由是100分；世界新聞自由指數亞洲第一，新聞想要報導什麼就報導什麼，這是新聞自由；各國安全指數世界第4、亞洲第一；人類自由指數亞洲第一；經濟自由度全球第4。

經濟方面，總統說，台灣IC設計和封測全球市占排名第2、封裝測試全球第一，晶圓代工全球第一，7奈米以下是占全球74%，3奈米以下90%以上，筆記型電腦7成來自台灣，超過5成桌上型電腦來自台灣，生成式AI與伺服器9成來自台灣，一般伺服器83%來自台灣。

總統指出，高階自行車台灣廠商製造占全球55%，台灣扣件產業像是螺絲、螺帽、鉚釘的外銷比例超過90%，是全球第3大扣件出口國；手工具機、起子螺絲板子釘槍等產品是全球第3大手工具機出口國；大型遊艇台灣訂單名列全球第5，薩克斯風占全球2成，台灣這麼厲害，難怪中國一定要併吞台灣。

總統說，中國時常講歡迎台灣人、台灣年輕人去中國創業就業，但大家都知道，中國年輕人失業率曾達到20%，後來就不再報導，因為越來越嚴重。

總統指出，台灣人有一個俗語「家己揹金斗甕，閣替人看風水」，中國自身問題那麼大，所以台灣年輕人與民眾要清楚，台灣這麼好，民主社會、自由的國家，提供每一個人創業發展的機會。

總統表示，七大工業國領袖指出，台海和平穩定對國際安全繁榮不可或缺，並強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變台海現狀。換言之，中國威脅固然是台灣問題，也是國際社會關注的問題，因為台灣安全跟台海和平穩定牽涉到世界安全與繁榮。

總統指出，為了要保護台灣，守護民主、保護人民、維護經濟發展的成果，他特別召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力並提出17項因應策略，就是希望國人團結合作。團結守護這個國家，團結守護台灣亮眼的經濟成就，還有傲人的自由的民主表現。

總統最後說，他希望繼續和全體國人攜手打拚，讓團結成為國家最堅實的防線，共同守護主權、讓國家更強、讓台灣的民主之光照亮全世界。