冷眼集／美伊開戰 賴總統「團結說」只顧促銷台獨史觀

就在美軍空襲伊朗核設施，全球對中東情勢高度關注之際，賴清德總統昨天展開「團結國家十講」首講，雖以「國家」為主題，但聽不到總統對於全球局勢下國家安全現況的說法，「講古」卻不少，彷彿台灣與國際情勢處於平行時空。

中東情勢因美國參戰而升溫，總統府發言人郭雅慧昨表示，賴總統指示國安團隊與盟友密切聯繫；對於相關情勢可能帶來的對全球政治與經濟市場潛在衝擊，也僅說「行政部門也持續密切關注，妥為應處，請國人放心」。但對賴總統是否為此召開國安高層會議，府方未進一步說明。

賴總統執政一年多來，深受「朝小野大」之苦，急欲「團結國家」之心不難想像。但團結不能只用嘴巴講，更應以具體行動展現。例如，談到國家，與其強灌「國家觀念」，人民恐更在意國家安危；此際如何「讓國人安心」？政府必須拿出更具體的作為。

賴總統想團結國人，更不能只是以民進黨的國家觀，向自己人取暖。昨天賴總統首講的內容，許多國人早耳熟能詳；但民進黨的「台獨史觀」，面對自己人可以講得很嗨，若不能讓國人普遍接受，仍將失去賴總統想要「團結」的目的。

其實，絕大多數的台灣人民，也都理解獨派或統派的主張，但維持現狀的「中華民國派」，應是最大公約數。賴總統與其花費力氣、時間，向全民促銷他的「國家觀」，倒不如更應清楚說明地緣政治下的國家安危，以及政府有何對策。可惜，府方的官式回應，只會「請國人安心」。

尤其，在這個國際局勢動盪的時刻，賴總統想要在野黨共體時艱，需要的是更多的說服及溝通，而非當權者的獨白或訓話。朝野剛剛失去一次共商國是的交流機會，賴總統的「團結國家十講」還有九講，希望不是講了也是白講，或更坐實「明講團結、暗拚罷免」的質疑。