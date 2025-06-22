賴總統團結國家首講 藍：不傾聽民意凡事扯抗中保台

總統賴清德今天啟動團結國家十講首場，援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」。國民黨表示，賴總統從不正面傾聽民意，竟不斷活在民進黨的台獨宇宙，凡事扯「抗中保台」，只會搞政治仇恨。

賴總統今天啟動「團結國家十講」，首場是赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

國民黨發言人楊智伃晚間回應表示，面對台灣的社會不安、經濟困境、兩岸緊張，作為中華民國總統，賴總統從不正面傾聽民意，竟不斷活在民進黨的台獨宇宙，凡事扯「抗中保台」，發起大惡罷弱化台灣的民主，忘記自己身為中華民國總統的事實與責任，只會搞政治仇恨。

楊智伃說，賴總統一邊在社會製造仇恨、一邊演團結，真正該好好沉潛消失、好好治理國政、傾聽民意的是賴總統。

國民黨主席朱立倫晚間也在臉書發文指出，對於賴總統宣布的「團結國家十講」，他要問，「總統你要團結誰？是團結台灣人民，還是團結你的權力？」

朱立倫說，賴總統該回答的，不是空話、不是演講稿，而是人民心中真正的十大關鍵問題，這十大問題包括，荷包還能守得住嗎；關稅談判做了什麼，現在是幾%；台幣對美元貶值，外匯存底憑什麼少掉兩兆；美債與資產損失誰來負責；台灣會缺電嗎、能源安全在哪；房價天天漲，年輕人買得起家嗎；詐騙滿天飛，治安誰來顧；罷藍15萬件無效連署，為何司法只辦藍不辦綠；兩岸情勢有解方還是放任對抗；為何要發動大惡罷來消滅在野黨。

朱立倫說，這些問題，才是賴總統在面對目前國際局勢、內政混亂、朝野對立，更應該回應台灣人民的十大問題。