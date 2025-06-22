「團結國家十講」首講 賴總統批北京宣傳一中是大錯特錯

大罷免風雲欲來之際，賴清德總統今晚在新北發表「團結國家十講」首講，主題是「國家」，他說，國家組成四元素包含人民、土地、政府和主權，不是國家的名稱是什麼、不是在聯合國是否擁有席位，也不是擁有多少邦交國；中國以聯合國大會第2758號決議文來宣傳「一個中國」原則，甚至衍生出「一個中國三階段論」，是大錯特錯。

賴總統化身賴教授，播放投影片、以國台語交錯演說，發表45分鐘的談話，強調台灣是具有主體性的國家，盼凝聚國家共識；從考古遺跡講起，一路延伸到台灣近代史，用歷史紀錄佐證「中華人民共和國從未統治過台灣任何一天」，中國所謂「台灣自古就是中國不可分割的一部分」，並非事實。

他重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，「台灣未來由2300萬人民決定」，他承諾與人民一起打拚，對抗中國併吞野心。

賴總統表示，當清帝國在1895年把台澎割讓給日本，台灣人在各地自組行動，以「竹篙湊菜刀」的精神，對抗準備接收的日本人；台灣人從很久以前，就有反侵略、護台灣的意志。

賴總統說，中華人民共和國從未擁有台灣，在1951年的舊金山和約寫的是，日本政府放棄對台澎一切權利、權利名義與要求，並未把台灣交給中華人民共和國；而當時中共建國不到兩年，所以中華人民共和國從未統治過台灣任何一天。

賴總統指出，台灣在1996年舉行總統直選，更為確立主權在民的精神，他去年當選總統時，時任美國國務卿布林肯公開祝賀，並稱呼他為台灣民選第五任總統。

賴總統表示，「中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是我們國家的名字，都一樣響亮；無論用哪個名字稱呼我們，我們都是獨立自主的國家。」

賴總統表示，中華民國擁有人民、土地、政府和主權，就是國家；國家的要素無涉名字、是否在聯合國擁有席次，或者擁有多少邦交國。

賴總統表示，中國以聯大2758號決議文宣傳一中，對台灣除了文攻武嚇，還有對國家主權的威脅，對國軍滲透與間諜行動的威脅，混淆國人對國家認同的威脅，藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉融合發展吸引台商台青的威脅。

賴總統引述諺語「風水先生背著自家親人的金甕，尚未尋到好的風水來埋葬，卻為了替別人堪輿賺錢看風水」，來諷刺自己的事情未辦好，卻還要替別人去辦事，類比中國年輕人的失業率居高不下，北京還想要吸引台灣年輕人過去。

賴總統說，台灣的民主、經濟發展和自由指數都在在證明台灣堅定走自己道路，台灣的經濟成就從IC設計封測到薩克斯風都在世界占有一席之地，「台灣很厲害，所以中國難怪一定要併吞台灣」。

賴總統說，面動中國文攻武嚇，面對共軍機艦持續擾台，台灣要勇敢面對，他矢言守護民主、保護人民，並維護經濟發展。

這是賴團結國家十講的第一場，主題為國家，接下來還有團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮與均衡台灣。