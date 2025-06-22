賴清德團結十講 柯志恩批：總統完全按柯建銘劇本演出

國民黨立法委員柯志恩今天下午應邀參加前台中市長胡志強新書發表會，會前接受媒體訪問，批評賴清德總統的「團結國家十講」完全不演了，完全按照柯建銘總召的劇本如實演出，果然如柯總召所說會在大罷免最後一刻如實演出。

柯志恩表示，一開始柯建銘規畫大罷免時就曾預告總統會在最後時刻登場，果然在7月26日（罷免投票日）也如柯建銘所說的日期，中選會也成為他劇本的一部分，賴清德要辦團結十場的演說，要講「團結」他（賴總統）應該要接受立法委員的質詢。

柯志恩指出，利用這個機會，大家都知道賴清德的目的是什麼，就是要支持大罷免；柯志恩表示，總統應該先不要談團結，應該要先和在野黨妥協，否則每個人會非常糾結。

柯志恩呼籲賴總統不要浪費納稅人的錢，應該好好坐下來，因為目前台灣面臨非常多的國際情勢上的困難，不要把大罷免掛在嘴巴上，這和所謂的團結完全是背道而馳。