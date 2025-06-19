以阿衝突升溫 賴總統國安簡報指示充分掌握

有關以色列與伊朗衝突，外交部長林佳龍19日上午表示，賴清德總統、行政院長卓榮泰有召開會議，昨天國安高層會議也對此作出各種應變計畫。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握。

有關近期地緣政治及中東情勢變化，總統府發言人郭雅慧說明，賴總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。

郭雅慧提到，同時賴總統也請行政院持續關切國際原物料、能源油價、民生用品等相關物價維持穩定，確保民生物資供應無虞。面對地緣政治與國際情勢變化，我國政府對於相關狀況皆有全面掌握，並與各方友盟持續保持高度緊密聯繫，以維護我國國家利益，確保我國人安全無虞，請國人放心。