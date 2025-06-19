以阿衝突升溫 賴總統國安簡報指示充分掌握
有關以色列與伊朗衝突，外交部長林佳龍19日上午表示，賴清德總統、行政院長卓榮泰有召開會議，昨天國安高層會議也對此作出各種應變計畫。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握。
有關近期地緣政治及中東情勢變化，總統府發言人郭雅慧說明，賴總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。
郭雅慧提到，同時賴總統也請行政院持續關切國際原物料、能源油價、民生用品等相關物價維持穩定，確保民生物資供應無虞。面對地緣政治與國際情勢變化，我國政府對於相關狀況皆有全面掌握，並與各方友盟持續保持高度緊密聯繫，以維護我國國家利益，確保我國人安全無虞，請國人放心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言