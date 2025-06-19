國安簡報破局 總統：政黨不能零和 朱提議對話平台

總統府邀在野黨領袖國安簡報，但最後破局收場。賴清德總統昨表示，政黨可以競合但不能零和，仍希望未來主要在野政黨，能夠一起面對國家受到的挑戰；國民黨主席朱立倫說，已請秘書長黃健庭積極主動聯繫，希望未來是對話平台，而非單向簡報；民眾黨主席黃國昌則批，國安簡報走到這一步，是賴總統造成。

兼任民進黨主席的賴總統昨天在中執會表示，之所以要進行這場國安簡報，目的是想透過國安團隊說明，讓二位在野黨主席可以清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。始終相信政黨可以競合，但不能零和，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的。他仍然希望，未來主要在野政黨能夠一起面對國家受到的威權威脅與挑戰。

朱立倫也在中常會上表示，國民黨一向主張朝野要和、不要鬥，不要每天拚政治、想靠大罷免解決問題。他已請黃健庭積極主動聯繫、繼續協商，未來可以見面的時候，必須是一個對話平台，而不是單純的單向簡報。國民黨要的是對話，不是去聽訓話；要的是雙向溝通，而不是單向簡報。更重要的，不可以把門關起來，應該公開朝野基本的立場，讓人民有知的權利。

而府方昨則將國安簡報破局之責對準民眾黨，黃國昌說，國安簡報走到這一步，完全是賴總統及府方人士所造成，總統府從議題設定到會面形式，乃至於幕僚溝通聯繫作業倉促草率，而且充滿政治算計，反而在事後惱羞成怒惡意進行政治攻擊，民眾黨表達嚴正駁斥與抗議。