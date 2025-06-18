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國安簡報破局！賴總統稱「可惜」 盼在野共同面對威權挑戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

國安簡報破局，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，始終相信政黨可以「競合」，但不能「零和」，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的，仍然希望未來，主要在野政黨能夠一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。

賴清德指出，今天上午原本邀請國民黨朱立倫主席和民眾黨黃國昌主席到總統府，一起聽取「重要國家安全情勢專案簡報」，可惜未能如期成會。之所以要進行這場國安簡報，目的就是透過國安團隊對兩位在野黨主席進行說明，讓他們可以清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。

賴清德說，尤其是面對中國對台灣的威脅，朝野政黨能在相同的事實基礎上，以國家利益為優先，守護國家安全為前提，共同支持完善國安制度，和國防預算，包括特別預算在內，充實國家防衛能力的相關經費。

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