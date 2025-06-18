不放棄國安對話 朱立倫：荷莫茲海峽若被封恐釀能源危機

國安簡報破局，國民黨主席朱立倫今天重申，已請秘書長黃健庭積極主動聯繫繼續協商，未來可以見面的時候，必須是一個對話平台，而不是單純的單向簡報。提及以伊衝突，他也示警，萬一波斯灣的荷莫茲海峽被封鎖，就是最嚴重的能源危機。

朱立倫表示，全世界正在擔憂與關切以色列與伊朗的衝突，一旦荷莫茲海峽被封鎖，那就是最嚴重的能源危機即將爆發的時候，這也是為什麼國民黨一再要求，必須要為台灣的能源安全，留下一扇窗。上月國民黨修法讓核電延役，8月23日的公投也需要民眾共同支持，讓核三能延役讓台灣在面對能源危機的時候，受到最後的一分的保障。

對於國安簡報未能成局，朱立倫說，國民黨一向主張朝野要和、不要鬥，台灣是屬於大家的。為了台灣好，為了中華民國好，要為人民面對問題、解決問題。國民黨要的是對話，不是去聽訓話；要的是雙向溝通，而不是單向簡報。更重要的，不可以把門關起來，應該公開朝野基本的立場，讓人民有知的權利。

朱立倫說，對民眾而言，最關心的議題不是只有來自對岸中共的威脅、國防的議題，更重要的國安議題是經濟安全、能源安全、產業安全、科技安全、社會安全。所有人都想問，到底關稅貿易戰最後被課多少？匯率還要升到多少？美債會不會讓外匯存底幾乎破產？有多少產業會外移？最近的以伊衝突，這幾天油價暴漲、危機四伏，會不會有再一次的能源危機？

朱立倫說，核電被民進黨關掉後，台灣還有沒有能力面對，當石油危機再度來臨的時候，國內有沒有足夠的電、能源的安全，民眾更關心的是詐騙橫行，社會安全能不能獲得保障？每一個議題，才是真正的國安、民眾關心的議題。朝野要和，不要鬥，不要每天拚政治、每天想要靠大罷免來解決問題。