影／「要的是對話」國安簡報破局 朱立倫：不是去聽訓話

國民黨主席朱立倫下午與副主席夏立言、秘書長黃健庭、副主席連勝文、副秘書長謝依鳯一起出席國民黨中常會，朱立倫致詞時表示今天上午應該是一個朝野對話的好機會，但是我們努力到昨天下午四點，最終沒有辦法成局。

朱立倫強調國民黨一向主張朝野要和不要鬥，台灣是屬於大家的，為了台灣好，為了中華民國好，我們要為人民面對問題解決問題，但是我們要的是對話，不是去聽訓話，我們要的是雙向溝通，而不是單向的簡報，更重要的，今天對所有人民來講，最關心的議題，不是只有來自對岸中共的威脅、國防的議題，更重要的國安議題是經濟的安全、能源的安全、產業的安全、科技的安全、社會的安全，今天所有人都想問，到底關稅貿易戰最後是多少趴？匯率還要升到多少錢？美債會不會讓我們外匯存底近乎破產？產業有多少會外移？多少還能夠留在台灣？