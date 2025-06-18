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影／「要的是對話」國安簡報破局 朱立倫：不是去聽訓話

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，致詞時表示我們一向主張朝野要和不要鬥，台灣是屬於大家的，為了台灣好，為了中華民國好，我們要為人民面對問題解決問題，但是我們要的是對話，不是去聽訓話，我們要的是雙向溝通，而不是單向的簡報。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，致詞時表示我們一向主張朝野要和不要鬥，台灣是屬於大家的，為了台灣好，為了中華民國好，我們要為人民面對問題解決問題，但是我們要的是對話，不是去聽訓話，我們要的是雙向溝通，而不是單向的簡報。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席朱立倫下午與副主席夏立言、秘書長黃健庭、副主席連勝文、副秘書長謝依鳯一起出席國民黨中常會，朱立倫致詞時表示今天上午應該是一個朝野對話的好機會，但是我們努力到昨天下午四點，最終沒有辦法成局。

朱立倫強調國民黨一向主張朝野要和不要鬥，台灣是屬於大家的，為了台灣好，為了中華民國好，我們要為人民面對問題解決問題，但是我們要的是對話，不是去聽訓話，我們要的是雙向溝通，而不是單向的簡報，更重要的，今天對所有人民來講，最關心的議題，不是只有來自對岸中共的威脅、國防的議題，更重要的國安議題是經濟的安全、能源的安全、產業的安全、科技的安全、社會的安全，今天所有人都想問，到底關稅貿易戰最後是多少趴？匯率還要升到多少錢？美債會不會讓我們外匯存底近乎破產？產業有多少會外移？多少還能夠留在台灣？

朱立倫表示最近的以色列跟伊朗的衝突，這幾天來油價暴漲危機四伏，會不會有再次的能源危機？台灣核電被民進黨關掉之後，我們還有沒有這個能力面對石油危機再度來臨時，國內有沒有足夠的電？能源的安全，民眾更關心是詐騙橫行，社會安全能不能獲得保障？這每一個議題，才是真正的國安，民眾關心的議題。

國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，致詞時表示今天上午應該是一個朝野對話的好機會，但是我們努力到昨天下午四點，最終沒有辦法成局。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，致詞時表示今天上午應該是一個朝野對話的好機會，但是我們努力到昨天下午四點，最終沒有辦法成局。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）下午與副主席夏立言（左起）、秘書長黃健庭、副主席連勝文、副秘書長謝依鳯一起出席國民黨中常會。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）下午與副主席夏立言（左起）、秘書長黃健庭、副主席連勝文、副秘書長謝依鳯一起出席國民黨中常會。記者蘇健忠／攝影

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