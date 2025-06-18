缺乏互信與溝通 國安簡報會面難成局

【台灣醒報記者呂翔禾分析稿】總統府原定18日邀請在野藍白兩黨赴府進行國安簡報，但先後遭到兩黨拒絕。雖然人民期待和解溝通、不要對立，但如今大罷免已箭在弦上，賴總統難滿足藍白停止惡罷訴求，且各方看來從會議形式都仍欠缺溝通，加上黨內鷹派早就操作對藍白恨意，府方不如還是等溝通與準備充分，才有望與在野進行實質協商。

大罷免仍未結束

總統府近日邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌前往聽取國安簡報，但由於無法滿足國民黨所提前段直播等需求，且動機也遭到各方質疑下，雖然有進行多次溝通，但最後黃國昌與朱立倫先後拒絕總統府邀約。其實，在如今政治局勢下，匆促邀約在野領袖進行限定國安、高機密性的國安簡報，本就容易讓在野黨擔心是「鴻門宴」。

如今大罷免已經進入3階段，在野黨最念茲在茲的就是盼總統賴清德登高一呼、停止惡罷，但賴總統身兼民進黨主席，不只以公文號令全黨協助罷免，也從未呼籲罷團停止下，在野黨自然擔心簡報也會增加民進黨煽動大罷免的柴火，自然不願配合演戲。

綠對藍白仇恨深

此外，這次會面卻是在1個禮拜前才通知，包括會議主題、可隨行幕僚、流程等，在幾天內都無法喬攏，過去民眾黨前主席柯文哲與前總統蔡英文會面時，行前就花了1個多月時間規劃，且彼此都有提出訴求，如今的國安簡報卻是單方面、還要簽保密切結書，倉促宣布、未能好好討論下，國安簡報自然容易破局。

賴清德總統雖然看似釋出善意，但從去年上任開始，民進黨團幹部如總召柯建銘、幹事長吳思瑤、立委王義川等人，頻頻指控藍白是「中共代理人」，且是為了毀滅台灣所以砍預算、通過《選罷法》、《憲訴法》等法案，黨內對藍白的仇恨尚未壓下，如今卻要透過國安簡報和解，某種程度上，其實更像情緒勒索。

國是協商有例可循

種種行為不禁讓人懷疑：聽完國安簡報後，藍白就不能砍預算、不能通過民進黨不想要的法案嗎？其實，如果想要真心和解，就應該建立長期的溝通管道，經過幕僚們仔細地討論，確定形式、時間、地點、是否直播，甚至是飲食、會後是否召開記者會等，其實過去從藍白合、蔡柯會面等，並非完全無例可循。



只不過，在各方仍缺乏互信、總統府看來也尚未妥善鋪墊善意下，還不如先不要急著見面，等到各方準備齊全，再召開「不限主題」的「國是會談」，反而更符合民眾對朝野和解的期許。

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