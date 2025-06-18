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國安簡報破局 黃國昌批府方拿柯文哲當擋箭牌太無恥

中央社／ 台北18日電
民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，總統府昨天還有臉拿前黨主席柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，總統府昨天還有臉拿前黨主席柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」記者潘俊宏／攝影

總統府原規劃邀在野黨領袖進行國安簡報最終破局。民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，總統府昨天還有臉拿前黨主席柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」他雖然遺憾但不驚訝，並抨擊總統府從頭到尾都在惡意操作。

總統府原規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報，不過民眾黨與國民黨昨天相繼表達不出席。總統府發言人郭雅慧昨天說，溝通大門敞開、善意仍在，持續努力，並感謝國民黨秘書長黃健庭來回溝通表達最大善意，但也質疑民眾黨，為何柯文哲可以，黃國昌卻不能閉門會議。

黃國昌今天上午接受媒體聯訪，媒體詢問，如何看待國安簡報破局後，總統府說法「捧藍打白」。

黃國昌表示，郭雅慧竟然還敢提到柯文哲，讓他感到震驚，她提到的正是被賴總統關押在土城看守所的柯文哲，總統府還有臉拿柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」柯文哲的例子充分應證民進黨政府「人前手牽手，背後下毒手」。

黃國昌表示，儘管如此，他還是記得柯文哲跟他說過的那句話，「永遠把國家利益放在政黨利益之上」，如同他昨天在記者會也說過，民眾黨永遠敞開大門，隨時樂於跟總統賴清德真誠坦率交換意見、共商國是，善意從沒改變，因為民眾黨把國家放在第一位，與民進黨把政府機關、檢調當成武器恣意追殺政治競爭對手，截然不同。

黃國昌表示，總統府昨天事後不斷透過媒體放話，惡劣程度就如同事前不斷以片面資訊操作，他雖然遺憾但不驚訝，因為總統府從頭到尾都在惡意操作。

由於郭雅慧昨天提到民眾黨沒有回電，外界討論國安簡報破局原因是否因民眾黨不夠積極。

對此，黃國昌表示，總統府秘書長潘孟安前兩通致電給民眾黨秘書長周榆修時，是在「布達」總統府決定做法，這讓周榆修感到困惑，覺得總統府變來變去，第三通電話則是總統府向媒體公布國安簡報流程後，潘孟安才致電稱來「補電話」。

黃國昌抨擊，總統府這種充滿算計的手法，沒有一點自覺反省，事後還透過放話抹黑，相信全體國人都看在眼裡。

賴清德 賴政府

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