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國安簡報破局朱立倫挨酸「學人精」 民進黨：中共最開心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國安簡報破局，中共最開心。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國安簡報破局，中共最開心。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統邀請在野黨主席進行國安簡報，但民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨天先後宣布不出席，會議破局。民進黨發言人吳崢今天表示，會議目標是朝野共商國安、強化台灣對抗中共的能力，遺憾朱立倫被黃國昌牽著走而導致會議破局，這樣的結果，中共最開心，遺憾朱立倫、黃國昌將政黨考量置於國安之前。

吳崢表示，看到朱立倫受到黃國昌影響，決定不參加國安簡報，當然覺得遺憾，朱立倫先前一直公開放話說「賴清德我在等你電話」、「什麼時候要朝野會談」，結果朱立倫看到黃國昌不去國安簡報就不去了，非常可惜，他也擔心朱立倫是否無法自己做決定。

吳崢說，今天原定的簡報議程，包括國防部報告「中國軍事擴張與國軍應處」、外交部報告「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、陸委會報告「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、國安局報告「中國混合戰威脅與國際因應」等。大部分內容討論中國威脅與國安，當在野黨主席紛紛選擇缺席導致會議流局，很顯然是中共最開心。

民進黨立委王義川表示，黃國昌不去參加國安簡報，朱立倫這個「學人精」也跟著說不去，朱立倫正在拚國民黨黨主席選舉，本可趁此機會展示去和總統討論事情的實力，但最後卻縮了，這會讓很多國民黨員失望。

賴清德 賴政府

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