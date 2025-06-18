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國安簡報破局綠批在野 王育敏：府有誠意別放任亂扣帽

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團副書記長王育敏表示，各自都要展現出誠意，府方如果要把誠意拿出來的話，就不要放任綠營亂扣紅帽子。記者黃于凡／翻攝
國民黨立院黨團副書記長王育敏表示，各自都要展現出誠意，府方如果要把誠意拿出來的話，就不要放任綠營亂扣紅帽子。記者黃于凡／翻攝

賴清德總統邀請在野黨原訂今日進行國安簡報，但昨日藍白均有疑慮，故宣布不予出席，因而破局。民進黨方面批藍白不顧國安。國民黨立院黨團副書記長王育敏表示，各自都要展現出誠意，府方如果要把誠意拿出來的話，就不要放任綠營亂扣紅帽子。

今日國安簡報破局，部分原因為就是否全部公開或部分公開，朝野無法取得共識。民進黨立委吳思瑤批，遺憾國安不敵在野黨、民眾黨的政黨之私，遺憾民眾黨立院黨團總召黃國昌沒直播就不會討論，沒有鎂光燈就難以生存。

王育敏表示，這次總統府發出的國安簡報，作業程序非常匆促，跟在野黨的溝通未盡完善。各黨也都表示持續保持溝通，國民黨的態度是開放的，只要程序是完備的，議題是開放的，且可以達到真正雙向交流溝通的目的，未來還是可以期待，執政黨跟在野黨的主席坐下來，一起針對國內外重要議題，大家交換資訊。未來平台的建立，大家還是有所期待的。

王育敏指出，溝通過程中，國民黨秘書長黃健庭說有些訊息，總統府秘書長潘孟安並沒有主動告知，是黃問了之後，潘才說，比如說要簽保密協議等，那就代表說雖然有溝通，但溝通的內容不夠詳實完善。相信如果大家有心要坐下談的話，事先的幕僚作業跟會議程序的溝通完善非常必要。

王育敏說，在國安簡報這個議題，各自都要展現出誠意，府方如果要把誠意拿出來的話，就不要放任綠營亂扣紅帽子。國安議題是重大，但也要審慎處理。

賴清德 賴政府

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