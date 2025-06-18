國安簡報破局遭府點名 黃國昌反嗆：無自覺跟反省

賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安簡報破局，總統府發言人郭雅慧事後反指民眾黨並未回電溝通。民眾黨主席黃國昌今天反嗆，總統府持續惡意操作，雖然遺憾但不會驚訝，三度致電也僅是布達，完全沒有自覺跟反省，相信全體國人都看在眼裡。

針對國安簡報破局一事，郭雅慧昨天向媒體表示，總統府秘書長潘孟安至少兩度致電藍白兩黨，國民黨秘書長黃健庭提供意見，反觀民眾黨秘書長周榆修從未回電，而是透過舉行記者會表達意見，而針對全程採用閉門會議方式進行，更質疑民眾黨前後任主席態度不同。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，總統府昨天事後不斷透過媒體放話，惡劣程度就如同事前的操作手法，所謂片面、扭曲的資訊如出一徹，「我雖然覺得很遺憾，但不會覺得很驚訝，因為從頭到尾都是府方惡意操作。」

黃國昌說，潘孟安先前兩度致電周榆修，主要就是布達總統府的決定，而在總統府向媒體公布會議流程後，民眾黨才接到第三通「事後布達」的電話，對於這種充滿算計、不斷抹黑的手法，如果還沒有一點自覺跟反省，甚至想要透過放話進一步抹黑，相信全體國人都看在眼裡。

針對總統府提及前總統蔡英文與柯文哲會面，黃國昌則直言感到非常震驚，柯文哲目前被賴總統在關押在台北看守所，結果總統府還有臉將其拿出來當作擋箭牌，充分印證民進黨政府人前手牽手、背後下毒手的本質。

不過，黃國昌說，他依然記得柯文哲講過那句話，「永遠把國家利益放在政黨利益之上」，民眾黨依然永遠敞開大門，隨時樂於跟賴總統真誠坦率交換意見、共商國是直接溝通，基本的立場跟善意從未改變，相比民進黨把國家當成自身工具、政府機關跟檢調淪為追殺政治競爭對手的武器，兩者之間的格調截然不同。