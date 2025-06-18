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國安簡報破局 民進黨：遺憾藍白置政黨利益於國安之前

中央社／ 台北18日電

總統賴清德原邀請在野黨主席今天進行國安簡報，但民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨天先後宣布不參加。民進黨今天說，會議目標是朝野共商國安、強化台灣對抗中共的能力，遺憾朱立倫被黃國昌牽著走而導致會議破局，顯然中共最開心，遺憾朱立倫、黃國昌將個別政黨以及個人政治利益的考量置於國安之前。

民進黨立委王義川、發言人吳崢今天召開「日防夜防家賊難防 藍白為何還在擋國安」記者會。

對於國安簡報破局，王義川說，黃國昌不去參加國安簡報，朱立倫這個「學人精」也跟著說不去，朱立倫正在拚國民黨黨主席選舉，本可趁此機會展示自己是台灣最大在野黨黨主席去跟執政黨主席討論事情，「現在縮了，還跟在黃國昌後面，會讓多少國民黨員失望？」

王義川比喻，就像是今天中華職棒總冠軍賽開打，但黃國昌卻要求打籃球、排球，甚至百米、馬拉松，種種說法就是要作秀逃避這場簡報，還找一堆理由。

吳崢表示，看到朱立倫受到黃國昌影響，決定不參加國安簡報，當然覺得遺憾，朱立倫應該要勇敢起來，聽聽內在小孩的聲音，因為朱立倫其實很想跟賴總統會面，朱立倫先前一直公開放話說「賴清德我在等你電話」、「什麼時候要朝野會談」，結果朱立倫看到黃國昌不去國安簡報就不去了，非常可惜，他也擔心朱立倫是否無法自己做決定。

吳崢說，今天原訂的簡報議程包括，國防部報告「中國軍事擴張與國軍應處」、外交部報告「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、陸委會報告「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、國安局報告「中國混合戰威脅與國際因應」。

吳崢指出，國安簡報大部分內容討論中國威脅與國安，當在野黨主席紛紛選擇缺席導致會議流局，「誰最開心，很顯然中共最開心」，他很遺憾朱立倫、黃國昌將個別政黨以及個人政治利益的考量置於國安之前。

賴清德 賴政府

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