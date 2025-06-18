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影／國安簡報破局 吳思瑤批黃國昌已電不回

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天舉行記者會，並出示總統府秘書長潘孟安致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修時間軸表格說明。記者胡經周／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天舉行記者會，並出示總統府秘書長潘孟安致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修時間軸表格說明。記者胡經周／攝影

賴清德總統邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」，最終因國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌「不克出席」破局。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天舉行記者會，並出示總統府秘書長潘孟安致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修時間軸表格說明，潘孟安6次致電給國民黨秘書長黃健庭，而黃健庭也主動3次回電；同樣地，潘孟安4次致電給民眾黨秘書長周榆修，但周榆修連半次都沒有回電，質疑「黃國昌已電不回，卻一再透過公開記者會提出質疑，這是什麼樣的誠意？」

針對民眾黨主席黃國昌昨天舉行記者會表示，賴清德總統邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」過程「不嚴謹、不細緻」，吳思瑤指出，潘孟安嚴謹而細緻的多次溝通、致電，這可以從執政黨與國民黨密切熱線溝通中印證，也感謝國民黨秘書長黃健庭在這過程中，持續奔走，希望過程能符合大家期待。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）今天舉行記者會，並出示總統府秘書長潘孟安致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修時間軸表格說明。記者胡經周／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）今天舉行記者會，並出示總統府秘書長潘孟安致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修時間軸表格說明。記者胡經周／攝影

賴清德 賴政府

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