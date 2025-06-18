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批白已電不回沒誠意 吳思瑤酸黃國昌沒鎂光燈就難生存

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」破局，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）今天舉行記者會說明。記者胡經周／攝影
賴清德總統邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」破局，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）今天舉行記者會說明。記者胡經周／攝影

賴清德總統邀在野黨主席聽取重要國安情勢簡報破局，民眾黨主席黃國昌指原因是議題限縮。民進黨立院黨團18日質疑民眾黨「已電不回」，毫無誠意，遺憾國家安全不敵民眾黨的政黨之私，而黃國昌沒有直播就不會討論，沒有鎂光燈就難以生存，才是國安簡報無法成行的主因。

民進黨團今天舉行「國安簡報藍白拒出席，國家安全不敵政黨之私？國家利益＞政黨利益攏係假」。幹事長吳思瑤指出，賴總統二度為朝野和解對話伸出橄欖枝，2月10日舉行中華民國憲政史上首次院際協調盼解決總預算爭議，及邀在野領袖進行國安簡報，透過共體國安處境團結台灣。

對於國安簡報破局，吳思瑤說，民進黨比遺憾更遺憾，回顧整起聯繫事件簿，總統府秘書長潘孟安5月21日6次致電國民黨秘書長黃健庭，黃3度主動回電，從執政黨、國民黨密切熱線溝通，就能印證總統府安排時的嚴謹細緻。

她續指，反觀潘孟安以同等規格4次致電民眾黨秘書長周榆修卻未獲回應，黃國昌則選擇以記者會回應邀約，但做人要有做人的道理，「已電不回、已讀不回4次，一再用公開記者會提出質疑、回應，這是什麼樣的誠意」？

吳思瑤質疑，過程中，總統府針對在野要求做出調整，包括總統全程出席、讓在野黨領袖充分對話，唯二無法同意的底線是國安不能公開，對於直播要求礙難接受，也沒辦法接受討論涉及政治議題，在野黨若要搞政治講大罷免、講司法個案，跟主題無涉。

她強調，國安沒有顏色，遺憾國家安全不敵民眾黨的政黨之私，而黃國昌沒有直播就不會討論，沒有鎂光燈就難以生存，透過要求公開來杯葛國安專報進行，才是國安專報無法成行的主因，呼籲黃國昌別再持續政治操作，「雞蛋裡挑骨頭實在過頭，小鼻子小眼睛難成大器。」

她說，儘管這次總統遞出的橄欖枝沒被收下，但執政黨會繼續用耐心、愛心及灌溉這株朝野和解的橄欖樹，相信未來能創造以國安為主題的朝野對話場域。

民進黨團書記長陳培瑜指出，黃國昌總說國家利益大於政黨利益，其表現卻像個人利益先於政黨利益，根本來不及討論國家利益，而國民黨主席朱立倫稱希望拿回主控權，由藍營舉辦邀請綠白陣營參加，但國安不只國軍建置、潛艦，還包括日常政治滲透、文化統戰、灰色侵擾，若朱認為可當主辦方，能提出的國安資料從哪來，難道打算徹底落實中共「在地協助人」角色，把中共提供資料變成國安簡報會議嗎？

陳培瑜指出，全世界許多國家都有類似國安簡報會議，皆由執政黨邀請在野黨閉門討論，沒看過有在野黨拒絕參加 ，用政治算計手段面對討論，當前除了澆灌橄欖枝，還是要再次呼籲在野黨請跟支持者一同挺台灣國安、國防。

賴清德 賴政府

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