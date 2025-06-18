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「閉門」國安會議告吹 侯友宜：交流期待開大門走大路

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

總統府原定今日與在野黨主席國安會議簡報，簡報採全程閉門進行，但藍白兩黨昨日皆回應不出席。新北市長侯友宜今說，期待交流過程開大門走大路、公開透明，部分涉及國安必須尊重，但還有很多議題仍可以開放大家了解，且這次細節沒達成共識，也可以繼續討論出朝野更和諧的方式。

侯友宜今早主持市政會議，會後被問及藍白皆不出席國安會議簡報，侯認為，總統邀在野黨共商國是，本來是一件美事，交流過程中期待是開大門走大路、公開透明，讓大家能夠了解會議內容，當然有部分涉及國安必須尊重，但國安問題不會只有單一方面，還有很多議題也涉及到國安，可以開放大家了解。

侯友宜指出，這次就算細節上沒有達成協議，還是可以繼續討論出朝野更和諧的方式，大家一起加油讓台灣會更好。

另外，侯昨晚赴國家政策研究基金會與黨主席朱立倫會面，他說跟朱立倫見面是經常會碰上，也會聊上兩句，昨天見面也很平常，最主要新北市需要會做事、能做事、肯做事的立委，新北這幾位國民黨立委這一年多來盡心盡力，為新北建設、社福做很大的貢獻，他們一定會團結共同努力，為新北市加油。

賴清德 賴政府

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