國安簡報破局原因何在？學者：朝野殺到見骨 早就沒互信

賴總統邀請在野領袖參加國安情勢簡報原訂今日登場，但民眾黨、國民黨昨相繼表態不出席，學者歸結破局主因就是朝野互信不足，而執政黨並沒有創造很好的氛圍。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，朝野從立院審查總預算案到大罷免、能源議題等，分歧與衝突至今仍未停歇，雙方彼此互信薄弱的情況下，需要彼此各自讓步，才能創造出更好的溝通。

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，國安簡報破局不意外，朝野互信低，綠白早就殺到見骨，藍綠也難有互信的基礎，民進黨在拋出國安簡報之前，並沒有創造很好的氛圍。

但學者認為，未來仍有朝野溝通的機會，不見得沒有空間。左宜恩指出，能源、對美國關稅政策的回應等議題，重要性都不亞於國安，值得朝野心平氣和，共同溝通討論。