國安簡報是為裂解在野？藍營：民進黨分化不了藍白

國安簡報落空，總統府昨批民眾黨溝通過程從未回電。府方將矛頭指向白營，國民黨人士表示，綠營見縫插針、想藉此裂解在野，但藍白持續保持對話，不會被分化，接下來朝野如何繼續溝通，球在賴清德手上。

民進黨發言人吳崢說，民眾黨主席黃國昌不參加國安專報，只能說遺憾但不意外。賴清德總統希望聯合朝野政黨共商國安，結果民眾黨因為直不直播談不攏不來，把政治操作看得比國家安全更重要。

民眾黨秘書長周榆修昨稱，總統府發言人郭雅慧前天公布會議細節，而他也接到總統府秘書長潘孟安的電話，對方直接表明就是補一通電話，「全世界都知道了，我們只是被補電話的對象而已。」

民眾黨發言人吳怡萱說，去年三月十四日，前總統蔡英文與民眾黨前主席柯文哲「吃牛肉麵」聊國政，雙方幕僚作業時間至少一個月。沒想到總統府這次連「溝通」都稱不上。對於郭雅慧稱總統府國安簡報、立法院審查機密預算均須簽具保密切結書，民眾黨立院黨團主任陳智菡說，郭雅慧引喻明顯失當，混淆概念嚴重，立法院外交及國防委員會第十屆第八會期第四次全體委員會議通過時任立委羅致政、趙天麟等人所提臨時提案，要求所有與會人員簽署保密切結書，此提案並無明確法源依據，其所涉保密義務與「國家機密保護法」所定「極機密」等級的規範屬性也截然不同。

國民黨人士表示，府方與綠營的說法劍指民眾黨，裂解在野意味濃厚，但即使在野兩黨主席各有行程忙碌，幕僚聯繫隨時保持暢通，不會有分化可能。