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國安簡報破局！這3件事喬不攏…藍白都怕被設局

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰周佑政／台北報導
賴清德總統（左）邀在野黨領袖國安簡報破局。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（左）邀在野黨領袖國安簡報破局。記者黃仲裕／攝影

國安團隊向在野黨主席國安簡報破局，藍營認為，核心問題在於三方傳話與會議形式的認知落差太大；府方則不解，幕僚聯繫作業時，藍營積極溝通，賴總統也採納意見，倒是民眾黨已讀不回，不斷透過媒體傳聲，無心參與。

據了解，總統府與藍營溝通過程，最初提出「前半小時總統公開致詞」，藍營先表達盼賴全程參與簡報與綜合討論不限國安議題，府方答應後，還透露「四機構簡報各為十分鐘，」估算下來應有充分時間綜合討論；未料最終公布的流程，不僅前半小時致詞沒了，簡報時間還變成近兩小時，且全程閉門。

國安簡報破局，國民黨主席朱立倫表示，希望持續溝通。記者許正宏／攝影
國安簡報破局，國民黨主席朱立倫表示，希望持續溝通。記者許正宏／攝影

國安簡報破局，民眾黨主席黃國昌說持續敞開善意溝通的大門。記者胡經周／攝影
國安簡報破局，民眾黨主席黃國昌說持續敞開善意溝通的大門。記者胡經周／攝影

黃健庭昨致電潘孟安，表達至少前半小時公開，讓三方黨主席交談，再進入閉門國安簡報，且簡報過長，導致討論時間被壓縮。直至民眾黨宣布不出席後，藍營確認訴求無法獲得正面回應，才轉達不參加的決定。

藍營也質疑，若非他們主張賴總統須全程參與，照府方最早版本，賴很可能原先只打算致詞半小時就離開，獨留在野主席聽簡報。後來府又改成不致詞、直接閉門，顯然賴是要提防在野黨在公開環節「出招」。

據了解，在幾次溝通過程中，府方皆未主動提及簽署保密協議一事，是黃健庭看到國安會副秘書長徐斯儉日前的公開說法，在主動詢問下，潘孟安才表達確有此事。藍營人士說，直到破局前一刻，保密協議的格式與內容、保密所涉範圍僅限國防軍事相關，還是整場會談，他們毫無所悉，這些難道不需事前溝通？在野自然也憂心「被設局」。

黨政知情人士表示，黃健庭至少三度回應潘孟安，雖然雙方仍有意見相左之處，但至少可以對話，民眾黨根本不願回應，讓簡報破局。

賴清德 賴政府

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