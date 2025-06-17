將國安簡報類比立院審預算 陳智菡嗆郭雅慧「混淆概念」

民眾黨立院黨團主任陳智菡今天說，總統府發言人郭雅慧引喻失當，國會自律事項與國安體系法律不同，顯示府方相關人員根本無法分辨，誤導視聽事小，輕忽國安機密保防措施茲事體大，賴清德總統也曾經擔任立委，法治觀念之淡薄令人訝異。

賴總統邀請在野黨領袖進行國安簡報破局，郭雅慧稍早舉行記者會向媒體表示，民眾黨主席黃國昌身為立委，理應了解總統府國安簡報、立法院審查機密預算均須簽具保密切結書，「兩者道理相同」，總統府秘書長潘孟安也已在聯繫過程做出清楚說明。

陳智菡晚間透過文字回應，郭雅慧引喻明顯失當，混淆概念嚴重，立法院外交及國防委員會第10屆第8會期第4次全體委員會議通過時任立委羅致政、趙天麟等人所提臨時提案，要求所有與會人員簽署保密切結書，此提案並無明確法源依據，其所涉保密義務與「國家機密保護法」所定「極機密」等級的規範屬性也截然不同。

陳智菡指出，根據立法院議事規則、立法院秘密會議注意事項規定，並未規範所有與會人員均須簽署保密切結書，「臨時提案缺乏相應法源支持，乃國會自律守則之一環」，賴總統過去也曾經擔任立委，其發言人卻將兩者概念混淆，法治觀念之淡薄令人訝異。

陳智菡說，郭雅慧身為總統府發言人引喻失當，錯誤類比立法院審查機密預算行使的國會自律權限與國家安全相關法律，顯示總統府相關人員根本無法分辨國會自律事項與國安體系法律的分野，「誤導視聽事小，輕忽國安機密之保防措施與總統責任義務，茲事體大。」