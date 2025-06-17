邀共商國是卻閉門 賴士葆批：操作大罷免的一環

總統府原訂明與在野黨領袖國安簡報，遭到兩大在野黨拒絕出席。國民黨立委賴士葆表示，不公開透明情況下本來就不該去，其實這哪有機密問題，都有外交國防機密會議的前例可循；說白了這次邀聽國安簡報根本是操作大罷免的一環，就是要跟外界說見了面，若在野黨立委還遭罷免，那就不能怪執政黨。

賴清德總統邀請在野黨主席明進行國安簡報，民眾黨主席黃國昌不出席。國民黨主席朱立倫今舉行記者會表示，遺憾到目前為止還無法就會談程序內容達成共識，宣布明天不會出席國安簡報。同時他對賴總統喊話，朝野要和不要鬥、要對話不是訓話，要解決問題不是製造問題。

賴士葆直呼「贊成」，若總統府公開透明，還比較沒有拒絕的理由；不公開透明情況下，那本來就不該去。其實這可以比照國防外交機密會議，後面詢答公開，為什麼做不到？民主就是要公開透明，機密部分當然有一定刑罰，不可能去講機密，且這現在變成實際會談時間短、聽訓時間太長。

賴士葆質疑，這次國安簡報最重要的事，根本就是操作大罷免的一環，賴清德現在可以跟聯電公司創辦人曹興誠見面聊，為什麼就不能跟在野黨領袖好好見面聊？但今天就是只想見面，不讓說話，這就是要向外界說，若在野黨立委遭罷免，那就不能怪執政黨。賴清德跟曹興誠見面，曹興誠也大力資助罷免，如此情況在野黨領袖「還去談什麼？」