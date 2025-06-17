影／國安簡報破局 總統府不排除有後續可能

賴清德總統邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌進行國安情勢簡報，但黃國昌及朱立倫下午陸續宣布不會出席，朝野共商國是的國安簡報確定破局。總統府發言人郭雅慧下午舉行記者會強調，不排除有後續的可能，總統府會盡最大善意。

郭雅慧表示，總統府秘書長潘孟安與國民、民眾兩黨秘書長黃健庭與周榆修溝通的過程中，曾兩度致電兩黨，但僅黃健庭回電並頻繁溝通，且兩人在電話裡是很融洽、有默契的在溝通。黃健庭曾提議是否先進行幕僚的會前會，但隨即達成共識，只需在頻繁的通話中，毫無障礙的溝通彼此所需調整的重點。

郭雅惠表示，國民黨也提出是否適度開放或以閉門會議的方式舉行，雙方都進行細部溝通，對此，總統府也會持續表達善意，並不排除有後續的可能。