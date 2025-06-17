遭總統府嗆「柯可黃不可」 民眾黨不忍反擊：怕賴聽了不高興

賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安簡報破局，總統府發言人郭雅慧今天反批「柯文哲可以，黃國昌不可以」。民眾黨發言人吳怡萱表示，前總統蔡英文去年與民眾黨前主席柯文哲聊國政，光是議題不受限的要求，「為什麼蔡英文幕僚團隊做得到，賴總統幕僚團隊做不到？」

針對藍白兩黨主席拒絕出席國安簡報，郭雅慧稍早向媒體說明，參照國際經驗都是採用閉門舉行，去年蔡英文與柯文哲會面也是全程閉門，當天民眾黨秘書長周榆修也在場，「為什麼柯文哲可以，黃國昌不可以閉門？」

吳怡萱晚間受訪時回應，前總統蔡英文去年與民眾黨前主席柯文哲聊國政，雙方就勞保年金改革、提升國防預算、強化社會安全網及政黨溝通平台等議題進行討論，光是議題不受限的要求，「為什麼蔡英文幕僚團隊做得到，賴總統幕僚團隊做不到？」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也在臉書發文表示，重點不是國安簡報閉門會議，而是總統府只想以國安簡報為名關閉溝通大門，既然是首次邀請在野黨領袖進行國安情勢簡報，總統府幕僚作業就應該更細緻，「會議內容主題、會前態度與幕僚作業細緻度都不同，怎麼會拿賴總統跟蔡前總統比？怕總統聽了，又不高興了。」