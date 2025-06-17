民眾黨質疑閉門會議 總統府：蔡柯會談也是如此

總統府原定18日與在野黨主席進行國安會議簡報，但藍白兩黨17日皆回應不克出席。對於民眾黨質疑為何採閉門會議，總統府發言人郭雅慧解釋，其他國家對於國安簡報的規劃，都因為涉及資訊機敏，經驗慣例都採取非公開閉門，沒有例外。去年我國前總統蔡英文與民眾黨前主席柯文哲在總統府見面，也是閉門。

有關總統府國安會報採取閉門會議，郭雅慧說明，這是比照國際慣例。參考先進民主國家經驗的話，如加拿大、澳洲、英、德、法等，對於國安簡報的規劃，都因為涉及資訊機敏，經驗慣例都採取非公開閉門，沒有例外。

郭雅慧表示，以台灣經驗的話，去年蔡英文與柯文哲在總統府見面，也是閉門，當時民眾黨秘書長周榆修也參與其中，應該相當清楚。總統府不理解，為什麼柯文哲可以閉門，現任黨主席黃國昌不可以？國安會報都是依據國家機密保護法列為「極機密」等級的簡報資料，依法需要保密。

此外，國民黨質疑此次四大部門進行國安簡報沒有具體法源，民眾黨則認為總統府應該要檢視國家機密界定要件和法律程序，並質疑國家機密保護系統存在危機。

郭雅慧認為，朱立倫、黃國昌兩位黨主席都當過立委，應該知道在立法院審預算，尤其是審查國防部機密預算，皆須簽保密切結書。國安情勢簡報須簽署保密協定，其實也是相同的道理。

郭雅慧指出，更何況這次國安會報四份簡報，都有依據《國家機密保護法》中明文規定核定國家機密等級時，應併予核定其保密期限或解除機密之條件。相關簡報內容皆核定為極機密，依法應保密20年。

郭雅慧強調，回歸初衷，這是台灣第一次進行「重要國安情勢專案簡報」，由於四份簡報內容涉及高度機敏，因此採取全程閉門形式進行，初衷希望能力促朝野政黨一起理解各項國安迫切議題，政黨依然以民主精神對內競爭，但是對外為國家團結一致。

郭雅慧重申，衷心期盼朝野能夠在最重要的國家安全議題上，能夠以共同的事實為基礎進行對話，尋求對國家利益的共識，攜手面對國家各項挑戰。