國安簡報破局！朱立倫跟進不出席 吳思瑤狠批：被民眾黨牽著鼻子走

賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安情勢簡報，但國民黨主席朱立倫與民眾黨黃國昌都不出席，會議破局。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨作為在野第一大黨，卻被民眾黨牽著鼻子走，朱立倫也不參加國安簡報，是少了高度，缺了風範。

吳思瑤指出，賴總統對於朝野和解的用心良苦，還是不敵藍白的政黨之私，比遺憾更遺憾。民進黨努力做到負責任的執政黨，忠誠的在野黨，台灣目前卻還沒有看到。

吳思瑤說，國安是大家的，透過無私分享國安資訊，坦誠進行朝野對話，是團結國家的具體行動。這一回橄欖枝沒被接下，但橄欖樹猶在，需要加倍耐心灌溉，相信這是賴總統的初心，也是不變的懸念。

民進黨立委林楚茵表示，54席國會席次的國民黨，跟著8席民眾黨走，不能再笑黃國昌是「傅」隨小弟了，因為連出席朝野國是會議，朱立倫都要跟在黃國昌後面，才有勇氣，黃國昌成為朱立倫的領導了。