藍白不出席國安簡報 總統府：盡最大善意溝通

賴清德總統上周邀請在野黨主席18日共商國是，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫17日都回應，不克出席這次會議。對此，總統府下午召開記者會，府發言人郭雅慧表示，民眾黨以記者會宣布不出席，國民黨則不排除後續的可能，總統府將依這個事實基礎上，盡最大的善意溝通協調。

還原總統府秘書長潘孟安與在野兩黨秘書長溝通協調過程，郭雅慧表示，賴清德總統於520執政周年談話時提到，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，賴總統也責請總統府潘孟安秘書長負責前期溝通協調。隔天5月21日，潘孟安即致電給兩黨秘書長表達邀約，也提到因國安簡報內容須準備兩到三周時間，以及潘孟安即將出差前往美國阿拉斯加參加能源峰會。

郭雅慧說，潘孟安結束訪美行程抵台後，6月12日隨即再致電給兩黨秘書長，表達希望邀約6月18號（星期三）上午九點預留時間進行國安簡報，兩位秘書長當時在電話中則都說要回去再請示。

郭雅慧表示，總統府要特別謝謝國民黨秘書長黃健庭，針對「重要國安情勢專案簡報」來來回回溝通，提供許多意見進行調整，包括提出希望總統於簡報過程全程參與，以及增加綜合討論時間等，對此，賴總統也從善如流，表達最大善意，將規格拉到更高，以禮相迎、以誠相會。

郭雅慧指出，遺憾每次致電兩位秘書長，只有黃健庭秘書長頻繁溝通，民眾黨至今則沒有回過電話，三通都是由潘孟安秘書長主動致電，民眾黨則皆係以開記者會進行回應。

對於民眾黨質疑國安會議的流程變來變去，郭雅慧說明，其實國安情勢簡報正式流程就只有一個。總統府態度一如既往，積極溝通協調，過程從善如流，但是公布版本只有一個。未來總統府也將敞開溝通大門，持續努力溝通協調，盼促進朝野對話、政黨合作，共同攜手面對國家各項挑戰。