國安簡報皆遭藍白拒絕！強調「全程閉門」 總統府遺憾：持續溝通

賴清德總統邀約在野黨主席聽取重要國安情勢簡報並不順利，民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫相繼宣布不參加，總統府發言人郭雅慧今在總統府還原總統府秘書長潘孟安對兩黨秘書長溝通過程，她說，潘孟安曾兩度分別致電藍白，過程中國民黨秘書長黃健庭提供諸多意見，賴總統也從善如流，表達最大善意，民眾黨從未回過潘孟安電話，都是透過開記者會表達意見。

郭雅慧表示，兩黨主席都當過立委，當然知道在立法院審查預算，尤其涉及機密預算時，皆須簽署保密切結書，國安情勢簡報也要，是相同的道理；這一點潘孟安在溝通過程中，已很清楚說明要簽署保密協定。

郭雅慧表示，準備對兩位黨主席簡報的四項簡報都是極機密，依法應保密廿年；由於事涉高度機敏，所以採取全程閉門進行。

針對兩黨主張需有部分會議公開舉行，郭雅慧表示，從國際經驗來說這類國安簡報，全部都是閉門舉行，沒有例外；而台灣也有經驗，在去年，時任蔡英文總統在總統府與時任民眾黨黨主席柯文哲見面，也是全程閉門，當天民眾黨秘書長周榆修也在場，「為何柯前主席可以，黃國昌不可以閉門呢？」

郭雅慧表示，總統府要特別謝謝黃健庭，針對「重要國安情勢專案簡報」來來回回溝通，提供許多意見進行調整，包括提出希望賴總統全程參與簡報過程，及增加綜合討論時間等；最後，賴總統從善如流，表達最大善意，參加簡報並拉長綜合座談的時間，以禮相迎、以誠相會。

郭雅慧指出，遺憾每次致電兩位秘書長，只有黃健庭頻繁溝通，民眾黨至今則沒有回過電話，三通都是由潘孟安主動致電，民眾黨則皆係以開記者會進行回應。

至於未來這場國安簡報如何成行，郭雅慧表示，「在溝通過程中，我們其實是敞開溝通大門，接下來也還會持續再進行溝通，非常謝謝國民黨善意的回應。」她說，將秉持善意，持續努力搭建溝通平台。

郭雅慧重申，回歸政黨依然以民主精神對內競爭，但是對外為國家團結一致，面對台灣在國際局勢上面臨的挑戰，這就是賴總統在就職周年提出國安簡報的初衷；希望所有在野領袖在共同基礎上，對於資訊了解，大家有同樣的基礎來進行對話，也比較能理解台灣面臨的局勢。