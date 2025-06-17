不出席國安簡報！朱立倫盼「朝野要和」 籲綠：對話不是訓話

賴清德總統邀請在野黨主席明進行國安簡報，民眾黨主席黃國昌不出席。國民黨主席朱立倫今舉行記者會表示，遺憾到目前為止還無法就會談程序內容達成共識，宣布明天不會出席國安簡報。同時他對賴總統喊話，朝野要和不要鬥、要對話不是訓話，要解決問題不是製造問題。

朱立倫表示，開大門走大路，該公開的人民有知的權利，朝野對話是要解決人民的問題，不是製造人民的問題。人民最關心的除了兩岸、國防，經濟、產業、能源、科技、社會安全，才是對話中必須包括的。

朱立倫說，感謝黃健庭與總統府秘書長潘孟安、民眾黨秘書長周榆修，持續溝通是國民黨基本的態度，更重要是希望不是單向簡報，而是朝野對話，希望黃健庭持續溝通，以建立朝野對話平台為最重要目標。

國民黨秘書長黃健庭出席記者會表示，上午代表國民黨向府方提出訴求，包括希望至少前半小時可讓總統與兩位在野黨主席公開會談、國安簡報則維持閉門，以及納入不限國安，而是民眾關心的經濟、能源、科技、社會安全等議題進行討論。

不過，在黃國昌宣布不克出席國安簡報後，潘孟安致電黃健庭回覆，9時到9時30分公開的部分，府方不接受，堅持「全程閉門」。顯然這又回到「聽簡報」的框架，他們已回覆總統府，明天不會參加國安簡報。

黃健庭受訪表示，府方此次會議通知太倉促，不僅過程沒有足夠時間讓幕僚協商，也沒有三方一起討論，導致傳話也出現落差。他也認為，最核心的問題，是府方想國安簡報，國民黨則希望以國是會議形式，兩者落差太大。