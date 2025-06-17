未跟朱立倫溝通！黃國昌拒國安簡報 籲賴總統「坦率交換意見」

重要國安情勢簡報確定破局，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的立場就是不克出席，至於國民黨主席朱立倫是否參加，自己沒有任何意見與評論，不過針對人民關切的重要議題，民眾黨依然永遠敞開大門，「隨時歡迎賴總統坦率真誠交換意見。」

針對賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安簡報，民眾黨秘書長周榆修下午舉行記者會表示，總統府發言人郭雅慧昨天傍晚公布會議細節，而他也接到總統府秘書長潘孟安的電話，對方直接表明就是補一通電話，「全世界都知道了，我們只是被捕電話的對象而已。」

周榆修也說，所謂簽署保密協議的問題，根本就沒有在電話中談過，何謂機密本來就有法令規定，身為國民該遵守就應該遵守，「根本就是套在野黨的假議題，我們什麼時候說過不遵守國家法令。」

黃國昌表示，過去一段時間以來，民進黨在台灣社會製造對立、衝突跟仇恨，還恣意抹紅抹黑在野黨，導致整個國家社會分裂，然而面對許多重要公共政策議題，執政黨的腦袋裡只想著「大罷免大成功」，而為了走回一黨專政的老路，更不惜發動側翼媒體跟網軍攻擊，老實說看到這樣的現象，民眾黨非常心痛而且感到遺憾。

黃國昌也說，希望賴總統發揮更高的智慧，同時也展現更高的格局，團結台灣人民、化解對立與分歧，透過具體行動消弭社會傷痕，履行總統職責增進人民福利，如此才能無負人民託付，繁榮國家並且團結台灣。

媒體詢問，民眾黨決定不出席的理由為何，是否有事先與國民黨方面溝通，黃國昌則表示，「我沒有跟朱立倫有任何溝通」，民眾黨的立場就是不克出席，只能尊重朱立倫的參加意願，沒有其他進一步意見跟評論。

黃國昌說明，賴總統先是拋出「真誠坦率交換意見、共商國是」，然而訊息的傳遞過程非常混亂，最後確定只有進行國安情勢簡報，相信大家都能看出落差之巨大，況且朝野政黨領袖坐下來交換意見，本來就要回應人民關切的重大議題，「我必須要老實說，真的跟期待相去甚遠。」

針對保密協議的部分，黃國昌則直言，自己聽完後有點驚訝，什麼資訊屬於機密、極機密與絕對機密，完全都是依照國家機密保護法規定，「法律上的位階跟定性是由法律決定，並不是由一個人的意志決定」，而這也是台灣作為民主法治國家的重要基石。

黃國昌強調，民眾黨把國家利益放在政黨利益之上，絕對是玩真的說到做到，只要是人民關切的重要議題，未來也會永遠敞開大門，隨時歡迎賴總統坦率真誠交換意見，多數民眾希望有安定的環境追逐人生夢想、台灣經濟能夠繼續穩定蓬勃發展，所有民生與住家都能有穩定的供電系統，「政治其實不難，落實日常生活當中」。

至於是否有知會總統府不克出席，黃國昌受訪時則表示，民眾黨應該沒有事先通知府方，「因為我發現過去這段時間，府方比較希望用公開的方式傳遞資訊，這樣的回應應該蠻清楚的。」