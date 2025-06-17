影／賴總統邀共商國是 黃國昌：不克出席

賴清德總統於520執政周年記者會表示，將邀請在野黨領袖共商國是，並於上周由總統府秘書長潘孟安致電邀請國民黨、民眾黨主席18日一同參與國安會議簡報。民眾黨主席黃國昌今天回應，本場會議的安排，缺乏直接充分聯繫溝通，民眾黨感到遺憾，他不克出席此次會議。

黃國昌今天在民眾黨秘書長周榆修陪同下舉行記者會表示，對於賴政府此次草率匆促之安排，民眾黨至感遺憾，他不克出席此次會議。儘管如此，民眾黨全黨上下秉持創黨主席柯文哲所宣示「把國家利益放在政黨利益之上」的精神，將持續敞開善意溝通之大門，隨時靜候與賴清德總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉之重要議題，直接溝通、交換意見，共謀台灣出路。