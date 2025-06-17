重政治操作、輕國安！白拒絕國安簡報 吳崢批：遺憾但不意外

賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安情勢簡報，民眾黨不出席，會議破局。民進黨發言人吳崢表示，民眾黨主席黃國昌不參加明天的國安專報，只能說遺憾但不意外，賴總統希望聯合朝野政黨共商國安，結果民眾黨要因為直不直播談不攏不來，這個政黨真的把政治操作看得比國家安全更重要。

吳崢指出，黃國昌今天早上又在講國安專報直播的問題，說他沒有要求全程直播，無關國安機密的時候直播就好。這個問題，昨天也在臉書上解釋得很清楚了，這場會議的性質就是分享國安資訊後進行綜合意見交換，實在沒辦法區分什麼時候講國安什麼時候不講國安，如果要為了開直播而限制簡報後討論的範圍，那是本末倒置，喪失了會議本身的目的，這個道理應該不難懂。

吳崢說，黃國昌如果不想參加國安專報，直說就好，不用東拉西扯一直找藉口做文章，一下是簡單的不適合直播，也要來來回回吵這麼久，一下又派發言人出來說如果國民黨主席朱立倫、黃國昌洩密怎麼辦，明顯是在找理由。