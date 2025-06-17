朝野互信低...國安簡報破局 學者批：綠未創造好氛圍
賴清德總統邀請在野領袖18日進行「國安簡報」，並要求簽署保密協議。今下午民眾黨率先宣布不與會。國民黨國政基金會副執行長凌濤也質疑，在野黨是否有必要參與不能對外吐露資訊的會議。淡大戰略所助理教授馬準威表示，朝野缺少互信，破局並不意外，但未來不見得沒有空間，關鍵是執政黨要釋出緩和罷免的意味。
針對18日國安簡報，民眾黨開第一槍，此次安排草率且充滿政治算計，因此不克出席此次會議，民眾黨持續敞開善意溝通的大門，隨時靜候賴總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉讀重要議題直接溝通、交換意見，共謀台灣出路。
凌濤也說，朝野會談的意義在於解決問題，若在野黨代表參與一個無法對外吐露資訊的會議，即便會議內容具有價值，在野黨如何基於相關資訊，在各自黨內推動議題合作？
馬準威分析朝野國安簡報破局，他表示，國安簡報破局「不意外」，朝野互信低，綠白早就殺到見骨，藍綠也難有互信的基礎。民進黨在拋出國安簡報之前，並沒有創造很好的氛圍或狀態，這很薄弱。
馬準威認為，未來不見得沒有空間，從民進黨的立場來看，民進黨有朝野溝通的需求，譬如說府會關係、行政權跟立法權的關係、執政黨跟在野黨的關係等太對立的話，對民進黨執政來講也會是很大的麻煩。重大議題上，執政黨方面可能要先釋出善意。同時國民黨也因馬上要有黨主席選舉，也有非常多自己的考量。
馬準威指出，未來應該還是會有類似的機會，朝野可能創造一點點的互信或合作，但要真的深入，終局達成合作，仍舊比較困難。
馬準威提到，以目前而言，藍綠最大爭執仍在罷免，罷免延燒導致朝野對立強，但在此當口，「執政黨很難收手」，假設執政黨在氛圍上，能將力度降低，讓大家這次「平平安安的過」，會創造出一些相互好感。雖然罷免這事恐怕也不見得完全由民進黨中央決定，因為有很多是地方上已醞釀，已推了很久，用了很多資源，但如果民進黨中央願意放出一點點緩和罷免的意味，應能為朝野創造些空間。
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