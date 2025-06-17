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賴總統邀共商國是 民眾黨魁黃國昌不克出席

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統於520執政周年記者會表示，將邀請在野黨領袖共商國是，並於上周由總統府秘書長潘孟安致電邀請國民黨、民眾黨主席18日一同參與國安會議簡報。民眾黨主席黃國昌17日回應，本場會議的安排，缺乏直接充分聯繫溝通，民眾黨感到遺憾，他不克出席此次會議。

黃國昌表示，針對賴總統在520總統府記者會表示將邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見、共商國是」，民眾黨第一時間即公開表示樂觀其成。針對台灣目前所面臨諸多國內外重大挑戰，及國人關心的重要議題，朝野政黨領袖能夠坐下來直接溝通交換意見，相信是人民所樂見。

黃國昌認為，這也有助於弭平過去一年多來，因執政黨發動政治鬥爭所製造的高度政治對立與裂痕，如此亦符合前總統蔡英文去年卸任前，向民眾黨前主席柯文哲表示，應建立之「政黨溝通平台」之落實。

黃國昌質疑，令人不解的是，在超過半個月的杳無音信後，民眾黨所接獲的通知，卻是將議題限縮在「重要國安情勢簡報」，此與賴總統承諾之邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見，共商國是」，與國人期盼間存在高度落差。更令人遺憾的是，本場會議的安排，缺乏直接充分聯繫溝通，充斥各種片段資訊與媒體放話。

黃國昌指出，除了議題範圍與會議形式之外，更重要的是憲政民主之落實。在台灣的民主憲政制度下，涉及國家安全之機敏資訊的交付與討論，均應依法為之，透過《國家機密保護法》等法律所訂定之要件與程序進行，不宜透過一人之意志恣意創設法律外程序。這才是嚴肅慎重面對國家安全與國家機密的正確態度，也才能落實台灣民主社會應有的法治精神與價值。

黃國昌說，對於賴政府此次草率匆促之安排，民眾黨至感遺憾，他不克出席此次會議。儘管如此，民眾黨全黨上下秉持創黨主席柯文哲所樹立「國家利益大於政黨利益」之精神，將持續敞開善意溝通之大門，隨時靜候與賴清德總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉之重要議題，直接溝通、交換意見，共謀台灣出路。

賴清德 賴政府

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