不去國安簡報傳朱立倫、黃國昌有共識 凌濤：府不應急就章

賴清德總統明邀在野黨主席赴總統府聽取重要國安情勢簡報。民眾黨主席黃國昌批評，流程變來變去，下午將舉行記者會說明立場，向大家完整報告。傳出黃國昌已和國民黨主席朱立倫有共識，而下午黃國昌將先對國安簡報赴約事宜表達立場。

國民黨國政基金會副執行長凌濤則說，朝野會談的意義在於解決問題，若在野黨代表參與一個無法對外吐露資訊的會議，即便會議內容具有價值，在野黨如何基於相關資訊，在各自黨內推動議題合作？

凌濤表示，民生議題是賴政府執政一週年不被信任的主因，近期民調都顯示，無論關稅問題、能源問題、經濟表現、居住正義、永續發展、打擊詐騙、司法改革等議題，民眾的不滿意度均高於滿意度，一個期待解決問題的會議，為何不能在議程上正視問題？而民生也需全民參與，不是嗎？

凌濤表示，賴政府強調，國安簡報參考多國之例，請問依「我國現行法律」，四大部門除依總統指示報告，請正視法律基礎為何，有無違法洩露國安資料之虞？若在會議中無法確保報告內容不違法，以具體法源進行，那相關報告就不如不要報告機敏資訊。總統府不應急就章，朝野持續溝通。