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國安情勢簡報確定破局 民眾黨：充滿政治算計不克出席

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安情勢簡報，台灣民眾黨今天表示，此次安排草率且充滿政治算計，因此不克出席此次會議。本報資料照片
針對賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安情勢簡報，台灣民眾黨今天表示，此次安排草率且充滿政治算計，因此不克出席此次會議。本報資料照片

針對賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安情勢簡報，台灣民眾黨今天表示，此次安排草率且充滿政治算計，因此不克出席此次會議，民眾黨持續敞開善意溝通的大門，隨時靜候賴總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉讀重要議題直接溝通、交換意見，共謀台灣出路。

民眾黨稍早發布聲明表示，針對賴總統邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見、共商國是」，民眾黨在第一時間公開表達樂觀其成，針對台灣目前面臨諸多國內外重大挑戰，還有國人關心的重要議題等，朝野政黨領袖能夠坐下來直接溝通交換意見，相信是人民所樂見。

民眾黨認為，此舉有助於弭平過去一年多以來，因為執政黨發動政治鬥爭所製造的高度政治對立與裂痕，同時也符合前總統蔡英文去年卸任前向民眾黨前主席柯文哲表達應該建立「政黨溝通平台」。

不過，民眾黨指出，經過半個月的杳無音信，民眾黨接獲通知「議題限縮在重要國安情勢簡報」，相比賴總統邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見，共商國是」存在高度落差，而且會議安排缺乏直接充分聯繫溝通，充斥各種片段資訊與媒體放話。

賴清德 賴政府

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