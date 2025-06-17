吳崢再嗆黃國昌：以國安為重 別找藉口不去國安簡報

總統府明天將邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢今天表示，盼民眾黨主席黃國昌以國安為重，不要無端生事，找藉口不參加國安簡報。

黃國昌今天指出，民眾黨表達想要公開直播，但國安簡報機密部分當然沒必要公開，請吳崢不要一直造謠，令人懷疑他的識讀能力、心智有問題。吳崢表示，黃國昌沒必要「見笑轉生氣」，謝謝黃國昌的關心，他的情緒都很穩定，心智都很正常，不會像有些人常常一言不合就在立法院大呼小叫，他不會有暴怒、咆哮症狀。

吳崢指出，民眾黨一直想要在國安簡報的過程或是結束後開直播，他很明確回應這樣不可行，因為不論是專報當中或是結束後的綜合討論，都會涉及國家機密內容，自然無法開直播；若要開直播，大家不能暢所欲言、自由討論意見，也喪失會面意義。

吳崢說，不明白民眾黨為何要一直在直播上做文章，直播衝流量對民眾黨難道有這麼重要，難道國安不是更值得大家關注；他懷疑民眾黨一直炒作這個議題，是不是根本不想參加國安簡報，雞蛋裡挑骨頭硬要找問題吵，讓國安簡報破局，如果有這樣的心態，非常遺憾。