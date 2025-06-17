快訊

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

母女雪隧避車彎大打出手 疑因「搶播音樂」爆衝突互扔手機　

吳崢再嗆黃國昌：以國安為重 別找藉口不去國安簡報

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，盼民眾黨主席黃國昌以國安為重，不要無端生事，找藉口不參加國安簡報。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，盼民眾黨主席黃國昌以國安為重，不要無端生事，找藉口不參加國安簡報。圖／聯合報系資料照片

總統府明天將邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢今天表示，盼民眾黨主席黃國昌以國安為重，不要無端生事，找藉口不參加國安簡報。

黃國昌今天指出，民眾黨表達想要公開直播，但國安簡報機密部分當然沒必要公開，請吳崢不要一直造謠，令人懷疑他的識讀能力、心智有問題。吳崢表示，黃國昌沒必要「見笑轉生氣」，謝謝黃國昌的關心，他的情緒都很穩定，心智都很正常，不會像有些人常常一言不合就在立法院大呼小叫，他不會有暴怒、咆哮症狀。

吳崢指出，民眾黨一直想要在國安簡報的過程或是結束後開直播，他很明確回應這樣不可行，因為不論是專報當中或是結束後的綜合討論，都會涉及國家機密內容，自然無法開直播；若要開直播，大家不能暢所欲言、自由討論意見，也喪失會面意義。

吳崢說，不明白民眾黨為何要一直在直播上做文章，直播衝流量對民眾黨難道有這麼重要，難道國安不是更值得大家關注；他懷疑民眾黨一直炒作這個議題，是不是根本不想參加國安簡報，雞蛋裡挑骨頭硬要找問題吵，讓國安簡報破局，如果有這樣的心態，非常遺憾。

賴清德 賴政府

延伸閱讀

吳崢：盼民眾黨以國安為重 別找藉口不去國安簡報

影／黃國昌 、羅智強等集結在野力量 合力推廢除監察院

影／民眾黨力推廢除監院 黃國昌呼籲賴清德不再阻擋

國安情勢簡報須簽保密協議 黃國昌：按照法定程序處理

相關新聞

吳崢再嗆黃國昌：以國安為重 別找藉口不去國安簡報

總統府明天將邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢今天表示，盼民眾黨主席黃國昌以國安為重，不要無端生事，找藉口不參加...

國安簡報細節亂 吳怡萱：賴清德風格、總統說了算

賴清德總統邀請在野黨進行「重要國安情勢簡報」，但民眾黨主席黃國昌質疑，國安簡報細節「一直變來變去」。民眾黨發言人吳怡萱表...

黃健庭：不接受國安簡報全程不公開 持續協商

總統府邀在野黨主席進行國安簡報，國民黨秘書長黃健庭今天說，有向府方表達無法接受全程不公開，盼能讓兩黨主席公開致詞，以及會...

是否出席總統府國安簡報 黃國昌下午記者會說明

總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，外界關注民眾黨主席黃國昌是否出席。黃國昌今天說，流程變來變去，搞得他非常亂，下...

在野黨主席聽取國安簡報明登場 府：須簽署保密協議

賴清德總統明邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌參加「重要國安情勢專案簡報會議」，總統府發言人郭雅慧表示，由於國安簡報...

指僅聽國安簡報不符期待 黃健庭：府方被問才提有保密協議

賴清德規畫明日邀在野黨主席到總統府進行國安簡報。並表達因內容牽涉機敏，府方致電兩黨秘書長時皆明確說明需簽署保密協議。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。