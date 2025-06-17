快訊

中職／怎麼了？李珠珢新莊城堡應援傳淚灑球場 球隊回應曝內幕

俄烏戰爭難落幕？俄國安高層訪北韓 金正恩點頭「加派6千人」

聽新聞
0:00 / 0:00

吳崢：盼民眾黨以國安為重 別找藉口不去國安簡報

中央社／ 台北17日電
總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢與民眾黨主席黃國昌為直播議題隔空互槓。圖／聯合報系資料照片
總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢與民眾黨主席黃國昌為直播議題隔空互槓。圖／聯合報系資料照片

總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢與民眾黨主席黃國昌為直播議題隔空互槓。吳崢今天說，希望民眾黨以國安為重，不要無端生事，找藉口不參加。

吳崢昨天批評黃國昌想在國安簡報直播蹭流量；對此，黃國昌今天回擊，他在記者會已說過多次，國安簡報機密部分當然沒必要公開，卻一直造謠，「造謠到我已經懷疑他是識讀能力有問題，還是心智狀態有問題」。

吳崢今天接受媒體訪問回應表示，黃國昌沒必要「見笑轉生氣」，謝謝黃國昌的關心，他的情緒都很穩定，心智都很正常，不會像有些人常常一言不合就在立法院大呼小叫，他不會有暴怒、咆哮的症狀。

吳崢指出，他昨天臉書寫得很清楚，對於民眾黨一直想要在國安簡報的過程或是結束後開直播，他很明確回應這樣不可行。因為，不論是專報當中或是結束後的綜合討論，都會涉及國家機密內容，自然無法開直播；若要開直播，大家不能暢所欲言、自由討論意見，也喪失會面意義。

吳崢說，不明白民眾黨為何要一直在直播上做文章，直播衝流量對民眾黨難道有這麼重要，難道國安不是更值得大家關注；他懷疑民眾黨一直炒作這個議題，是不是根本不想參加國安簡報，雞蛋裡挑骨頭硬要找問題吵，讓國安簡報破局，如果有這樣的心態，非常遺憾。

賴清德 賴政府

延伸閱讀

影／黃國昌 、羅智強等集結在野力量 合力推廢除監察院

民進黨：百年政黨淪詐騙集團 朱立倫還不道歉？

影／民眾黨力推廢除監院 黃國昌呼籲賴清德不再阻擋

吳崢稱賴總統打破慣例分享資訊 陳智菡嗆把國安當秀場

相關新聞

將國安簡報類比立院審預算 陳智菡嗆郭雅慧「混淆概念」

民眾黨立院黨團主任陳智菡今天說，總統府發言人郭雅慧引喻失當，國會自律事項與國安體系法律不同，顯示府方相關人員根本無法分辨...

邀共商國是卻閉門 賴士葆批：操作大罷免的一環

總統府原訂明與在野黨領袖國安簡報，遭到兩大在野黨拒絕出席。國民黨立委賴士葆表示，不公開透明情況下本來就不該去，其實這哪有...

影／國安簡報破局 總統府不排除有後續可能

賴清德總統邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌進行國安情勢簡報，但黃國昌及朱立倫下午陸續宣布不會出席，朝野共商國是的國...

遭總統府嗆「柯可黃不可」 民眾黨不忍反擊：怕賴聽了不高興

賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安簡報破局，總統府發言人郭雅慧今天反批「柯文哲可以，黃國昌不可以」。民眾黨發言人吳怡萱表示...

國安簡報破局！朱立倫跟進不出席 吳思瑤狠批：被民眾黨牽著鼻子走

賴清德總統邀請在野黨領袖進行國安情勢簡報，但國民黨主席朱立倫與民眾黨黃國昌都不出席，會議破局。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤...

國安簡報皆遭藍白拒絕！強調「全程閉門」 總統府遺憾：持續溝通

賴清德總統邀約在野黨主席聽取重要國安情勢簡報並不順利，民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫相繼宣布不參加，總統府發言人郭雅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。