國安簡報細節亂 吳怡萱：賴清德風格、總統說了算

賴清德總統邀請在野黨進行「重要國安情勢簡報」，但民眾黨主席黃國昌質疑，國安簡報細節「一直變來變去」。民眾黨發言人吳怡萱表示，前總統蔡英文與民眾黨創黨主席柯文哲「吃牛肉麵」聊國政，雙方幕僚作業至少一個月，但現在總統府電話上說一套、公布又是另一套，這就是賴清德的風格，「我是總統我說了算，你們配合就對了！」

吳怡萱在臉書貼文表示，以誠相待，溝通是基本的尊重。

吳怡萱說，去年3月14日，蔡英文與柯文哲「吃牛肉麵」聊國政，府方的溝通過程，雙方幕僚作業時間至少一個月，不只是口頭交代，更以「文字」、「條列式」清楚留下紀錄，讓彼此理解見面的細節和流程，包含地點在府內哪個廳、與會陪同人員名單、進出總統府路線，會談過程中是否錄音錄影，是否留下來用餐等等。

吳怡萱表示，這些作業看似瑣碎，但卻是重要會議不可或缺的基本，更別說涉及朝野政黨領袖間的對話，一點都不能馬虎，過去也曾擔心，會面過程不公開是否會造成國人誤解，但沒想到總統府這次的溝通，竟是連「溝通」都稱不上，而是片面告知，要在野黨「照單全收」。

吳怡萱表示，從一開始「口頭告知」時間地點，然後呢，就沒有然後。沒有更多細節，也沒有更多文字紀錄，訊息混亂、議程不清，昨日記者會上黃國昌在白板上畫出來的時間軸，也都是對方在電話上「口頭交代」。

吳怡萱表示，果然，沒有文字紀錄，電話上說一套、公布又是另外一套。民眾黨沒等到府方給更清楚的內容，結果等到的是民進黨發言人吳崢發動側翼式造謠抹黑攻擊民眾黨，隨後從媒體上得知總統府發言人郭雅慧宣布「全程閉門」，流程也跟電話上說的完全不一樣。

吳怡萱批評，這就是賴清德一貫的風格，「我是總統我說了算，你們配合就對了！」