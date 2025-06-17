黃健庭：不接受國安簡報全程不公開 持續協商

總統府邀在野黨主席進行國安簡報，國民黨秘書長黃健庭今天說，有向府方表達無法接受全程不公開，盼能讓兩黨主席公開致詞，以及會議時間不夠，無法充分討論經濟、社會安全等議題，不符合國民黨主張討論國是的構想，目前還在等府方答覆。

總統府16日表示，重要國家安全情勢專案簡報會議18日將於總統府大禮堂進行，這是首度由總統賴清德以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。由於內容涉及高度機敏，這次簡報將採取全程閉門進行。

負責與總統府聯繫溝通的黃健庭今天表示，尚未與總統府談妥會議流程，不解府方為何昨晚公布。聽說總統府向民眾黨表示國民黨同意全程不公開，但國民黨的立場是無法接受全程不公開。

黃健庭強調，起碼在會議開始前、總統致詞完後，也能讓兩黨主席公開致詞，因為尚未進入簡報階段，不會牽涉機密問題，但這部分尚未得到府方同意。

黃健庭也說，總統府規劃分配的會議時間，會覺得不夠讓在野黨針對經濟、科技、社會安全等議題與總統討論，會議的框架仍是總統規劃的「聽簡報」，不符合國民黨預設能夠討論重要國是的構想。因此目前也還在等府方答覆。

黃健庭說，國民黨堅持簡報會議前，兩黨主席與總統互動時能公開；其次，原本與總統府秘書長潘孟安討論的會議時間，也與府方公布的不同，這樣會限縮在野黨想談議題的時間。國民黨的立場是希望能朝野對談，若大家有歧見，尚未達成共識，可繼續協商。