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是否出席總統府國安簡報 黃國昌下午記者會說明

中央社／ 台北17日電
總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，外界關注民眾黨主席黃國昌是否出席。圖／聯合報系資料照
總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，外界關注民眾黨主席黃國昌是否出席。圖／聯合報系資料照

總統府規畫18日邀在野黨領袖進行國安簡報，外界關注民眾黨主席黃國昌是否出席。黃國昌今天說，流程變來變去，搞得他非常亂，下午會舉行記者會完整報告。至於是否簽署保密協議，會以嚴肅心態、透過法律程序處理。

總統府16日表示，重要國家安全情勢專案簡報會議18日舉行，是首度由總統賴清德以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。由於內容涉及高度機敏，將全程閉門。民進黨發言人吳崢昨天指民眾黨先宣稱要全程直播，又在議題上操作為「國是會商」。

對此黃國昌上午受訪表示，昨天他在記者會已說過多次，國安專報機密部分當然沒必要公開，卻一直造謠，「造謠到我已經懷疑他是識讀能力有問題，還是心智狀態有問題」，提醒民進黨主席賴清德約束好自家發言人，不希望再看到執政黨派人出來造謠。

媒體追問，是否會出席國安簡報。黃國昌說，賴總統邀請真誠坦率交換意見、共商國是議題，下午他會在民眾黨中央舉行記者會，完整報告。

黃國昌表示，總統府秘書長潘孟安日前致電民眾黨秘書長周榆修時，原本說前半小時會公開總統講話，之後全部閉門，但到昨天下午卻改成全程閉門，「變來變去，搞得我非常亂」。至於是否簽署保密協議，他說，面對國家安全、國家機密，會以嚴肅心態、透過法律程序處理，「不然國家機密保護法是訂好玩的嗎」。

另外，媒體報導，黃國昌16日質詢法務部長鄭銘謙時，質疑檢察官偵訊時經常以辱罵、恐嚇方式問案，並播放一段「示範帶」。鄭銘謙質疑音檔為AI（人工智慧）生成，容易混淆視聽。台北市議員苗博雅則說，這根本是腳尾飯事件2.0。

黃國昌說，鄭銘謙說不妥，請問是哪裡不妥。昨天詢答時鄭銘謙問他什麼是恐嚇、不妥，他就放音檔給鄭銘謙聽，那不是偵訊光碟，是示範帶。詢答過程公開透明，什麼叫混淆視聽，鄭銘謙是主張台灣檢察官沒有這樣問案的嗎，「如果他這樣認為，法務部長白當了」。

黃國昌表示，檢察官有沒有這樣問案，就把偵訊光碟全部空開，但鄭銘謙又反對，是在遮什麼醜，永遠在密室裡讓檢察官在高壓情況下對付受訊問人嗎，難怪台灣人民對司法越來越沒信心。

黃國昌說，苗博雅可能沒有把他的質詢從頭到尾看完，怎麼會用莫名其妙的形容，「看完質詢怎麼還會問這麼愚蠢的問題」。苗博雅沒當過執業律師，可能不了解第一線被告面對檢察官問案的狀況，不知道刑事偵查實務階段實際狀態而產生誤會，或許可以比較諒解一點。

賴清德 賴政府

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