在野黨主席聽取國安簡報明登場 府：須簽署保密協議

賴清德總統明邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌參加「重要國安情勢專案簡報會議」，總統府發言人郭雅慧表示，由於國安簡報內容涉及高度機敏，總統府潘孟安秘書長致電國民黨秘書長黃健庭與民眾黨秘書長周榆修時，皆已明確說明國安簡報會議參考先進民主國家經驗及慣例，須簽署保密協議。

郭雅慧表示，此保密協議一如我國立法院審查國防預算等秘密會議，參與者均應簽保密切結書，實行保密責任，以確保國家安全，並參考先進民主國家如加拿大、法國、英國、澳洲、德國等經驗，各國對於最高級別的安全保密皆有一致且嚴謹要求。此次重要國家安全情勢專案簡報借鏡國際上民主國家經驗，務求確實助益在野政黨完整了解當前國家安全情勢，力促朝野對話、政黨合作，團結一致對外，盼能夠獲得兩黨正面回應。

國安會副秘書長徐斯儉日前接受訪問時就表示，向在野黨領袖進行國安簡報，許多民主國家包括美加法等國都有這樣的制度；已緊鑼密鼓籌備中，不可能直播，且聽取國安簡報的在野黨領袖事前必須簽署保密協議。