指僅聽國安簡報不符期待 黃健庭：府方被問才提有保密協議

賴清德規畫明日邀在野黨主席到總統府進行國安簡報，並表達因內容牽涉機敏，府方致電兩黨秘書長時皆明確說明需簽署保密協議。國民黨秘書長黃健庭受訪時表示，府方在溝通過程中從未提及保密協議一事，直至昨天他主動詢問，總統府秘書長潘孟安才說需簽署保密協議。

黃健庭表示，昨天下午通話磋商流程時，潘孟安提及，原規畫為四機構分別簡報10分鐘，接下來再進入綜合對談。不過，府方傍晚公布的流程，四機構簡報時間總計近兩小時，時間配比跟原來表達的差距太遠，令人意外。

黃健庭表示，今上午他再度致電潘孟安，提出兩點國民黨訴求。一是賴總統九時會見時，前半小時希望也讓三黨主席表達對此次會議的立場與期待，也可針對民眾關心議題與總統對談。在還沒進到簡報前，不涉機密的部分，起碼一開始的致詞環節要能公開。

二是近兩小時的國安簡報把後面綜合討論的時間壓縮，國民黨認為沒有充足時間討論經濟、能源、產業、社會安全等民眾關心的議題，這樣的流程顯然回到「僅聆聽國安簡報」的框架，不符在野期待。

對於民眾黨指，府方稱國安簡報全程閉門是國民黨建議，黃健庭駁斥這項說法，強調國民黨是表達「理解簡報牽涉機密所以不能公開」，但不是主動提出要閉門。

潘孟安聽聞國民黨表達訴求後，允會再回覆。黃健庭表示，朱立倫一直強調「開大門走大路」，全程閉門和在野期待有落差，至少不涉機密部分「應該公開」。國民黨還是期望朝野會談能完整，若真有誠意要談，可就技術層面再行協商，不必急在明天。