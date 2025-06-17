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國安情勢簡報須簽保密協議 黃國昌：按照法定程序處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統邀請在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，傳出總統府要求與會人員須簽署保密協議。民眾黨主席黃國昌今天說，台灣是一個民主憲政國家，面對國家安全跟機密，務必以嚴肅心態面對，並且透過法律程序加以處理，民眾黨將會做出清楚說明。

總統府發言人郭雅慧昨天指出，保密協議如同立法院審查國防預算等秘密會議，參與者均應簽署保密切結書、實行保密責任，以確保國家安全，參考先進加拿大、法國、英國、澳洲、德國等民主國家經驗，各國對於最高級別的安全保密皆有一致且嚴謹要求。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，相關訊息非常混亂，前幾天有媒體詢問國安簡報細節，「身為受邀人都不知道，結果自由時報竟然知道」，總統府選擇放話給媒體，而不是親自通知當事人，府方先是規劃總統講話公開，後來卻又改成全程閉門會議，「一直變來變去，搞得我非常亂。」

黃國昌強調，台灣是一個民主憲政國家，面對國家安全跟機密，務必以嚴肅心態面對，並且透過法定程序處理，「不然國家機密保護法是訂好玩的嗎？如果府方同仁還不熟悉相關要件跟程序，恐怕是另一個嚴重的國家安全問題。」

此外，民進黨發言人吳崢昨天在臉書發文表示，賴總統邀請在野黨主席聽取國安專報，黃國昌質疑議題限定國安、採用閉門進行充滿政治算計而非坦率溝通，然而國安機密茲事體大要如何直播，「我有點困惑了，對民眾黨來說，到底是直播刷流量重要還是國家大事重要？」

黃國昌聽聞後反問，「民進黨是派吳崢出來發言還是造謠」，怎麼會連基本事實都要造謠，自己早在第一時間清楚表達，國安專報機密部分，當然沒有必要公開，「一直造謠、不斷造謠、持續造謠，我都懷疑他是試讀能力有問題，還是心智狀態有問題？」

黃國昌認為，對於民進黨來說，抹黑才真正重要，溝通一點都不重要，民眾黨昨天開完記者會，執政黨發言人就持續造謠，「這已經不是試讀能力有問題，而是整個心智都有問題」，麻煩民進黨主席賴清德約束好自家發言人，不希望再看到執政黨派人出來造謠。

賴清德 賴政府

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府邀在野國安簡報 綠：盼黃國昌「不設前提」

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